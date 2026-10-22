Criminal Trial Today
Paal is seeking 159,000 euros; he deposited 5,000 for the child
A speedy trial against cabaret artist Günther Paal and two Slovak women who blackmailed him after he sexually abused a four-year-old girl. Verdicts are expected after just three and a half hours. In addition to the sentences, the trial also involves a financial settlement. We’re reporting live.
There is a great deal of nervousness within the judiciary ahead of the trial against 64-year-old cabaret artist Günther Paal. The protests that accompanied the trial of former Burgtheater actor Florian Teichtmeister—complete with a wooden gallows—are still fresh in everyone’s minds. Consequently, security measures inside and around the Vienna Regional Criminal Court are exceptionally tight this time.
Experts expect a lenient sentence
The two women are being brought in from pretrial detention, while Paal appears at the trial as a free man. The cabaret artist faces six months to five years in prison; the women face one to ten years in prison. Experts assume that the fallen stage star will get off with a suspended or partially suspended sentence—especially since he has no prior convictions and turned himself in.
- Günther Paal muss sich wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger verantworten, die beiden Frauen – Mutter und Tochter – für schwere Erpressung.
- Die angeklagte Frau und deren Mutter hatte Paal vor rund zehn Jahren über ein Inserat kennengelernt, in dem sich Mutter und Tochter gemeinsam für Liebesdienste angeboten haben.
- Anfang 2025 kam es zum Übergriff an der kleinen Tochter der Zweitangeklagten. Danach meinte die Erstangeklagte zu Paal, er solle dem Kind jetzt 200 oder 300 Euro geben, was dieser auch tat.
- Bis Mai 2026 übergab Paal insgesamt 159.000 Euro an die Erpresserinnen. Bei der letzten Geldübergabe in der Höhe von 30.000 Euro klickten für die jüngere der beiden Frauen die Handschellen. Der Kabarettist agierte dabei als Lockvogel.
- Auf zwei Laptops und einem PC wurden bei Paal 960 Bilddateien, davon 846 mit unmündigen Minderjährigen, sichergestellt und 19 Videodateien. Die Frauen berichteten beide, dass der Kabarettist Kinderpornos auf einem Laptop konsumierte, während er mit ihnen sexuell verkehrte.
Trial Expected to Last Only Three and a Half Hours
In addition to the sentence, the trial will also focus on money. It is already known that “Gunkl” will join the proceedings as a victim of extortion, seeking 159,000 euros. That is the amount he paid the Slovak women as part of the extortion scheme.
The child may also claim compensation for pain and suffering through his legal representation. Paal is said to have already deposited a paltry 5,000 euros with the court for this purpose.
The trial begins at 10 a.m. in the Grand Jury Courtroom at the Landl; the verdicts against the three defendants are expected as early as 1:30 p.m. We’ll be reporting live starting at 9 a.m.
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