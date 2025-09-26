Mitglieder stimmen für Verkauf von Zeppezauerhaus

Jetzt also doch: Das Zeppezauerhaus am Untersberg soll verkauft werden. So lautet das Ergebnis einer Onlinebefragung. Bis 21. September konnten Mitglieder der Salzburger Alpenvereinssektion über die Zukunft der Hütte abstimmen. 1602 Personen beteiligten sich an der Abstimmung. 55 Prozent der Teilnehmer stimmten für einen Verkauf! Beim Alpenverein nimmt man das Ergebnis zur Kenntnis. Der Verkauf sei aber dennoch erst in frühestens zehn Jahren geplant.