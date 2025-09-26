Mitglieder stimmen für Verkauf von Zeppezauerhaus

Bis 21. September stimmten die Mitglieder des Salzburger Alpenvereins über die Zukunft des beliebten Zeppezauerhauses am Untersberg ab. Das Ergebnis ist knapp, aber eindeutig. Das Ziel für die kommenden Jahre bleibt aber dennoch die Verpachtung an die Gemeinde Grödig.
Jetzt also doch: Das Zeppezauerhaus am Untersberg soll verkauft werden. So lautet das Ergebnis einer Onlinebefragung. Bis 21. September konnten Mitglieder der Salzburger Alpenvereinssektion über die Zukunft der Hütte abstimmen. 1602 Personen beteiligten sich an der Abstimmung. 55 Prozent der Teilnehmer stimmten für einen Verkauf! Beim Alpenverein nimmt man das Ergebnis zur Kenntnis. Der Verkauf sei aber dennoch erst in frühestens zehn Jahren geplant.
„Jetzt geht es vor allem darum, den Pachtvertrag mit der Gemeinde Grödig unter Dach und Fach zu bringen“, sagt Christoph Elmer vom Alpenverein. Grödigs Bürgermeister Herbert Schober hatte bekanntlich um den Erhalt der Hütte gekämpft. Die Gemeinde konnte nach langem Ringen mit dem Eigentümer einen Pachtvertrag über zehn Jahre ausverhandeln. Grödig wird künftig einen Euro Pacht bezahlen, sich aber um die Instandhaltung des Zeppezauerhauses kümmern.
Vorbehaltlich der Klärung noch offener Punkte soll die Vereinbarung im Oktober unterschrieben werden. Die beliebten Hüttenwirtsleute blieben unter dem neuen Gemeinde-Pächter auch an Bord.
Kommentare
