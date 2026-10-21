Unwetter! Champions-League-Spiel droht die Absage

Fällt das Champions-League-Spiel zwischen Como und Manchester United am Mittwochabend ins Wasser? Unwetter in Italien bereiten vor der Partie, die um 18.45 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) angepfiffen wird, große Sorgen.
Schon am Dienstagabend hatte es heftig geregnet. Der englische Journalist Simon Peach veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video der sintflutartige Regenfälle.
Auch die italienischen Behörden schalteten sich bereits ein: Für die gesamte Region Lombardei gilt eine Wetterwarnung der Stufe Orange. Und ein Ende des Regens ist offenbar nicht in Sicht.
Legt Como nach?
Como hatte am zweiten Spieltag der Champions League mit einem 4:1 gegen RB Leipzig für Aufsehen gesorgt. Nun will der Serie-A-Klub gegen Manchester United nachlegen.
Die „Red Devils“ haben nach zwei Spieltagen in der „Königsklasse“ ebenfalls drei Zähler auf dem Konto. Nach der 0.2-Niederlage gegen Atletico möchten die Engländer im Europacup wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Sofern die Partie über die Bühne gehen kann …
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