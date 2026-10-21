Mordversuch an Untermieter: „Hatte Todesangst!“

Sie nahm ein Küchenmesser, trat die gläserne Terrassentür ein und brüllte dem Grazer entgegen: „Komm her, ich stech' dich ab!“ – „Doch als sie im Begriff war, zuzustechen, rutschte sie auf dem Teppich aus. Manchmal haben Opfer großes Glück“, sagt der Staatsanwalt. Aber dann rutschte das Opfer auf der Flucht selbst auf den Glasscherben der kaputten Tür aus. Das nutzte die Betroffene (bei Unterbringungsverhandlungen gibt es keine Angeklagten, Anm.), trat und schlug auf den am Boden liegenden Untermieter ein, bis ihre Mutter zu Hilfe eilte und sie von dem 57-Jährigen wegzerrte.