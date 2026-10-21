Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video überführt Lenker

247 statt 70 km/h! TikTok-Raser gab in NÖ Vollgas

Niederösterreich
21.10.2026 12:31
Ein Video überführte den Raser, der mit horrender Geschwindigkeit unterwegs war. (Symbolbild)
Ein Video überführte den Raser, der mit horrender Geschwindigkeit unterwegs war. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com/Bjoern Wylezich)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Tempo 247 bei erlaubten 70 km/h, 210 Sachen im Ortsgebiet von Wiesenfeld: Das TikTok-Video wurde im Bezirk Lilienfeld (NÖ) gedreht und nun einem 20-Jährigen zum Verhängnis. Nach anonymer Anzeige wurde der Mann ausgeforscht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es wäre eigentlich niemandem aufgefallen, bis es Aufregung im Netz gab: Ein Video auf TikTok wurde da nun einem 20-Jährigen zum Verhängnis, der durch Bezirk Lilienfeld raste. Und zwar so schnell, dass das Video bei der Polizei anonym am Dienstag angezeigt wurde. 

Es zeigt den Mann, der zuerst mit 210 km/h die Ortstafel von Wiesenfeld in Richtung St. Veit an der Gölsen passierte – im Ortsgebiet war Tempo 50 erlaubt! Später beschleunigte der Fahrer bei in einer 70er-Zone auf ganze 247 Sachen und passierte zudem eine Verkehrsinsel nach Fahrstreifenwechsel illegalerweise auf der linken Seite. 

Lenker zeigt sich geständig
Die Wahnsinnsfahrt auf der B18 dürfte rund um Mitternacht gefilmt worden sein. Unklar ist noch, an welchem Tag genau gedreht wurde und ob der Fahrer selbst oder ein anderer Pkw-Insasse das Video aufnahm. Der 20-Jährige wurde dann rasch ausgeforscht. Der Lenker zeigte sich geständig und wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.10.2026 12:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
115.770 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
103.830 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.988 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1347 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
977 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf