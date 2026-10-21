247 statt 70 km/h! TikTok-Raser gab in NÖ Vollgas

Tempo 247 bei erlaubten 70 km/h, 210 Sachen im Ortsgebiet von Wiesenfeld: Das TikTok-Video wurde im Bezirk Lilienfeld (NÖ) gedreht und nun einem 20-Jährigen zum Verhängnis. Nach anonymer Anzeige wurde der Mann ausgeforscht.
Es wäre eigentlich niemandem aufgefallen, bis es Aufregung im Netz gab: Ein Video auf TikTok wurde da nun einem 20-Jährigen zum Verhängnis, der durch Bezirk Lilienfeld raste. Und zwar so schnell, dass das Video bei der Polizei anonym am Dienstag angezeigt wurde.
Es zeigt den Mann, der zuerst mit 210 km/h die Ortstafel von Wiesenfeld in Richtung St. Veit an der Gölsen passierte – im Ortsgebiet war Tempo 50 erlaubt! Später beschleunigte der Fahrer bei in einer 70er-Zone auf ganze 247 Sachen und passierte zudem eine Verkehrsinsel nach Fahrstreifenwechsel illegalerweise auf der linken Seite.
Lenker zeigt sich geständig
Die Wahnsinnsfahrt auf der B18 dürfte rund um Mitternacht gefilmt worden sein. Unklar ist noch, an welchem Tag genau gedreht wurde und ob der Fahrer selbst oder ein anderer Pkw-Insasse das Video aufnahm. Der 20-Jährige wurde dann rasch ausgeforscht. Der Lenker zeigte sich geständig und wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.