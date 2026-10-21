247 statt 70 km/h! TikTok-Raser gab in NÖ Vollgas

Lenker zeigt sich geständig

Die Wahnsinnsfahrt auf der B18 dürfte rund um Mitternacht gefilmt worden sein. Unklar ist noch, an welchem Tag genau gedreht wurde und ob der Fahrer selbst oder ein anderer Pkw-Insasse das Video aufnahm. Der 20-Jährige wurde dann rasch ausgeforscht. Der Lenker zeigte sich geständig und wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.