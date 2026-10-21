Trump will Presseraum zu Schwimmbad umbauen

Trump schränkt Zugang für Medien ein

Trump hatte im September die Sender CNN, MS NOW und das Medienhaus „Politico“ aus dem Weißen Haus verbannt. Die Medien klagten daraufhin und werfen der Regierung unter anderem vor, sie wegen ihrer Berichterstattung zu bestrafen und damit gegen die Pressefreiheit zu verstoßen. Ein Bundesrichter ordnete vorübergehend die Wiederherstellung ihrer Presseausweise an, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.