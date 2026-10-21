Waidhofen an der Ybbs wählt am 24. Jänner 2027

Weitere Neuerungen

Es gibt aber noch weitere Neuerungen bei den Waidhofner Wahlen: So wird es nur mehr einen amtlichen Stimmzettel geben. Die früher gebräuchlichen nicht-amtlichen Stimmzettel seien durch eine Gesetzesänderung abgeschafft worden, heißt es aus Waidhofen an der Ybbs weiter. Auch neu ist, dass am amtlichen Stimmzettel für maximal fünf Kandidaten Vorzugsstimmen gegeben werden können und jede Stimme gleich viel zählt.