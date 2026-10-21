Tirolerin gewinnt Frauenwertung in der Formel 4

Clara Stiebleichinger fuhr in ihrer ersten Saison in der französischen Formel-4-Meisterschaft auf Anhieb auf Platz eins der Frauenwertung und erzielte damit ein mehr als achtbares Ergebnis. Wo die Tirolerin als Nächstes an den Start geht, ist noch offen.
Auf den Rennstrecken Frankreichs drehte die Zirlerin Clara Stiebleichinger in der französischen Formel-4-Meisterschaft sehr erfolgreich ihre Runden!
Die 21-Jährige holte in ihrer Rookie-Saison gleich den Titel in der Frauenwertung. „Das macht mich schon stolz, muss ich sagen, weil ja einige dabei waren, die schon das zweite oder dritte Jahr dabei waren“, blickt Stiebleichinger auf die Saison zurück.
Herzschlagfinale
Mit insgesamt neun Siegen und vier weiteren Podiumsplätzen lieferte die Tirolerin eine starke Saison ab. Trotzdem wurde es am letzten Rennwochenende in Le Castellet im Kampf um den Titel noch einmal knapp. Die Niederländerin Annabelle Brian, die Zweitplatzierte der Meisterschaft, blieb ihr dicht auf den Fersen. „Sie hatte zwar nicht so viele Siege, aber sie war sehr konstant. Und ich hatte Anfang der Saison einen Ausfall“, erklärte die BWL-Studentin.
Am letzten Rennwochenende ließ die ehemalige Alpin-Skirennfahrerin dann nichts mehr anbrennen und fixierte den Titel mit drei Siegen.
Zukunftspläne
Wie es für Stiebleichinger weitergeht, steht noch nicht fest. „Vielleicht fahre ich noch ein zweites Jahr in Frankreich oder auch in der neu gegründeten deutschen Formel 4 – das muss man sehen.“
Vielleicht steht aber auch der ganz große Wurf bevor. Im September nahm die schnelle Zirlerin am Rookie-Test der Formula 1 Academy für das Audi F1 Team teil. „Es lief ganz gut, aber ob ich dort einen Platz bekomme, entscheidet sich erst, wenn die Saison dort vorbei ist.“
Ein Rennen steht heuer noch an: In der zentraleuropäischen Formel-4-Meisterschaft fährt Stiebleichinger dieses Wochenende für Mathilda Racing auf dem Hungaroring in Budapest.
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