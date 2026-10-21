Tirolerin gewinnt Frauenwertung in der Formel 4

Herzschlagfinale

Mit insgesamt neun Siegen und vier weiteren Podiumsplätzen lieferte die Tirolerin eine starke Saison ab. Trotzdem wurde es am letzten Rennwochenende in Le Castellet im Kampf um den Titel noch einmal knapp. Die Niederländerin Annabelle Brian, die Zweitplatzierte der Meisterschaft, blieb ihr dicht auf den Fersen. „Sie hatte zwar nicht so viele Siege, aber sie war sehr konstant. Und ich hatte Anfang der Saison einen Ausfall“, erklärte die BWL-Studentin.