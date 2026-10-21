Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motorsport-Hoffnung

Tirolerin gewinnt Frauenwertung in der Formel 4

Motorsport
21.10.2026 09:00
Clara Stiebleichinger und das Team von Feed Racing.
Clara Stiebleichinger und das Team von Feed Racing.(Bild: clara.stieb Instagram)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Clara Stiebleichinger fuhr in ihrer ersten Saison in der französischen Formel-4-Meisterschaft auf Anhieb auf Platz eins der Frauenwertung und erzielte damit ein mehr als achtbares Ergebnis. Wo die Tirolerin als Nächstes an den Start geht, ist noch offen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf den Rennstrecken Frankreichs drehte die Zirlerin Clara Stiebleichinger in der französischen Formel-4-Meisterschaft sehr erfolgreich ihre Runden!

Die 21-Jährige holte in ihrer Rookie-Saison gleich den Titel in der Frauenwertung. „Das macht mich schon stolz, muss ich sagen, weil ja einige dabei waren, die schon das zweite oder dritte Jahr dabei waren“, blickt Stiebleichinger auf die Saison zurück.

Stiebleichinger (l.) und ihre Konkurrentin Annabelle Brian (r.)
Stiebleichinger (l.) und ihre Konkurrentin Annabelle Brian (r.)(Bild: FSSA)
Die Tirolerin beim Testen in Frankreich.
Die Tirolerin beim Testen in Frankreich.(Bild: FSSA)

Herzschlagfinale
Mit insgesamt neun Siegen und vier weiteren Podiumsplätzen lieferte die Tirolerin eine starke Saison ab. Trotzdem wurde es am letzten Rennwochenende in Le Castellet im Kampf um den Titel noch einmal knapp. Die Niederländerin Annabelle Brian, die Zweitplatzierte der Meisterschaft, blieb ihr dicht auf den Fersen. „Sie hatte zwar nicht so viele Siege, aber sie war sehr konstant. Und ich hatte Anfang der Saison einen Ausfall“, erklärte die BWL-Studentin.

Am letzten Rennwochenende ließ die ehemalige Alpin-Skirennfahrerin dann nichts mehr anbrennen und fixierte den Titel mit drei Siegen.

Zukunftspläne
Wie es für Stiebleichinger weitergeht, steht noch nicht fest. „Vielleicht fahre ich noch ein zweites Jahr in Frankreich oder auch in der neu gegründeten deutschen Formel 4 – das muss man sehen.“

Vielleicht steht aber auch der ganz große Wurf bevor. Im September nahm die schnelle Zirlerin am Rookie-Test der Formula 1 Academy für das Audi F1 Team teil. „Es lief ganz gut, aber ob ich dort einen Platz bekomme, entscheidet sich erst, wenn die Saison dort vorbei ist.“

Ein Rennen steht heuer noch an: In der zentraleuropäischen Formel-4-Meisterschaft fährt Stiebleichinger dieses Wochenende für Mathilda Racing auf dem Hungaroring in Budapest.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motorsport
21.10.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
114.874 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
96.772 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.686 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1334 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
973 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Motorsport
Motorsport-Hoffnung
Tirolerin gewinnt Frauenwertung in der Formel 4
Vorwürfe gegen Marko
Formel 1: Berger mag Störfeuer nicht kommentieren
Mega-Zoff mit Horner
Marko kontert: „Eine Summe von Unwahrheiten“
Plan ging nicht auf
Horner enthüllt: Red Bull verhinderte Star-Wechsel
Sport Tv Logo
Ansage nach 8. Titel
„Ich fahre so lange, bis ich den Rollator brauche“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf