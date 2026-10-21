Gruslige Brettspiele für Halloween gewinnen

Wenn Geister ihr Unwesen treiben, Werwölfe unerkannt bleiben und mysteriöse Kriminalfälle auf ihre Aufklärung warten, ist Halloween nicht mehr weit. Passend zur gruseligsten Zeit des Jahres verlost die „Krone“ gemeinsam mit Ravensburger insgesamt acht schaurig-schöne Spiele für kleine und große Gruselfans!
Halloween steht vor der Tür und damit die perfekte Gelegenheit für einen spannenden Spieleabend mit Familie oder Freunden. Ob auf gemeinsamer Geisterjagd, bei der Suche nach einem gefährlichen Werwolf oder beim Lösen eines rätselhaften Mordfalls – Ravensburger sorgt mit seinen Halloween-Spielen für jede Menge Nervenkitzel und Unterhaltung.
Spiele für Groß und Klein
Beim elektronischen Brettspiel „Schnappt Hubi“ machen sich Hasen und Mäuse gemeinsam auf die Suche nach einem frechen Gespenst, das Leckerbissen gestohlen hat. Verzauberte Wände, geheime Durchgänge und ein sprechender Kompass sorgen für spannende Herausforderungen. Auch bei der „Werwölfe Special Edition“ sind Spürsinn und gute Nerven gefragt: Hier müssen die Spieler durch geschicktes Bluffen, Diskutieren und Kombinieren herausfinden, wer sich als gefährlicher Werwolf unter ihnen versteckt. Mit 28 verschiedenen Charakteren ist dabei für jede Menge Abwechslung gesorgt.
Wer es lieber kreativ mag, kann mit dem Malen-nach-Zahlen-Set „CreArt Süßes oder Saures“ ein schaurig-schönes Halloween-Kunstwerk gestalten. Für echte Krimifans wartet hingegen „Cold Case: Die letzte Runde“: Ein mysteriöser Todesfall auf einer italienischen Rennstrecke gibt Rätsel auf. War es tatsächlich ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter? Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Ermittlern, kombinieren Hinweise und versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost gemeinsam mit Ravensburger folgende Halloween Spiele
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 27. Oktober, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.