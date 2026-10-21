Gruslige Brettspiele für Halloween gewinnen

Spiele für Groß und Klein

Beim elektronischen Brettspiel „Schnappt Hubi“ machen sich Hasen und Mäuse gemeinsam auf die Suche nach einem frechen Gespenst, das Leckerbissen gestohlen hat. Verzauberte Wände, geheime Durchgänge und ein sprechender Kompass sorgen für spannende Herausforderungen. Auch bei der „Werwölfe Special Edition“ sind Spürsinn und gute Nerven gefragt: Hier müssen die Spieler durch geschicktes Bluffen, Diskutieren und Kombinieren herausfinden, wer sich als gefährlicher Werwolf unter ihnen versteckt. Mit 28 verschiedenen Charakteren ist dabei für jede Menge Abwechslung gesorgt.