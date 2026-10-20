Diese Folgen hat Sparbudget für Innsbrucker Uni

„Es trifft vor allem die Nachwuchsforscher“

Wo die Uni Innsbruck mit ihren knapp 28.000 Studierenden und 5800 Mitarbeitern konkret ansetzen kann, das ist laut Sexl und ihrem designierten Nachfolger Gregor Weihs noch unklar. Beide betonen, dass bereits seit zwei Jahren ein Sparprogramm laufe. Es werde jetzt wohl vor allem Nachwuchswissenschaftler treffen. „In der Folge werden wir weniger Drittmittel akquirieren können“, gibt die Rektorin zu bedenken.