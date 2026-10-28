Mobbing: Wie sollte man reagieren?

Bei Mobbing handelt es sich um eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz. Betroffene werden über längere Zeit regelmäßig mit dem Ziel schikaniert, sie zu schwächen, zu isolieren bzw. vom Arbeitsplatz zu vertreiben. Mobbinghandlungen erfolgen durch gezielte und feindselige Verhaltensweisen in Form von Worten, Gesten, Drohungen, Unterlassen von Informationen, Gesprächsverweigerung und anderen Schikanen.