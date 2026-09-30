Messe-Käufe: Worauf unbedingt zu achten ist

Bei Messebesuchen werden Besucherinnen und Besucher oft mit vermeintlich billigen Angeboten zu Vertragsabschlüssen überredet, die sie im Nachhinein bereuen. Hier gilt Vorsicht: Wer auf der Messe einen Vertrag unterzeichnet, kann davon nicht zurücktreten. Es ist, als ob man einen Vertrag im Geschäft unterzeichnet. Das bedeutet, ein abgeschlossener Vertrag ist einzuhalten, auch wenn man danach günstigere Angebote bei anderen Unternehmen entdeckt.