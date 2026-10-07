Selbstversicherung während des Studiums

Anspruch auf Kranken- und Wochengeld

Sollte während des Studiums bereits eine geringfügige Beschäftigung ausgeübt werden, empfiehlt sich eine Selbstversicherung aufgrund dieser Beschäftigung um 83,49 Euro (2026) monatlich. Eine Tätigkeit gilt dann als geringfügig, wenn das Entgelt pro Monat 551,10 Euro (2026) nicht überschreitet. Bei dieser Art der Selbstversicherung haben Studierende auch Anspruch auf Kranken- und Wochengeld und erwerben bereits Zeiten für die spätere Pension.