AK-Bibliothek: Ein Jahrhundert Bücherliebe in Graz

Von den Anfängen bis zur heutigen, modernen Bibliothek mit barrierefreiem Zugang hat sie sich stetig weiterentwickelt. Dass sich die Nutzung lohnt, zeigen auch aktuelle Zahlen: Über 100.000 Bücher und E-Books, 300 Tonies, 7500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften stehen kostenlos zur Verfügung. Allein 2025 sparten sich die Steirerinnen und Steirer durch die AK-Bibliothek über eine Million Euro, mit der digitalen Bibliothek sogar fast 4,5 Millionen Euro.