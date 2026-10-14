AK-Bibliothek: Ein Jahrhundert Bücherliebe in Graz

Seit 100 Jahren vermittelt die Arbeiterkammer Steiermark mit ihrer Bibliothek Wissen – und hilft so auch beim Sparen, denn das tolle Service mit allein über 100.000 Büchern steht den Steirerinnen und Steirern kostenlos zur Verfügung! Das Jubiläum wird nun am 24. Oktober in Graz gebührend gefeiert.
Seit 1926 versorgt die AK-Bibliothek Steiermark Menschen mit Wissen und Geschichten. Am 24. Oktober wird der runde Geburtstag mit einem großen Fest in Graz gefeiert.
Von den Anfängen bis zur heutigen, modernen Bibliothek mit barrierefreiem Zugang hat sie sich stetig weiterentwickelt. Dass sich die Nutzung lohnt, zeigen auch aktuelle Zahlen: Über 100.000 Bücher und E-Books, 300 Tonies, 7500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften stehen kostenlos zur Verfügung. Allein 2025 sparten sich die Steirerinnen und Steirer durch die AK-Bibliothek über eine Million Euro, mit der digitalen Bibliothek sogar fast 4,5 Millionen Euro.
Am 24. Oktober wird in Graz gefeiert
Diesen Erfolg feiert die AK-Bibliothek am 24. Oktober von 9 bis 14 Uhr in den Kammersälen Graz. Nach der Begrüßung durch AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Dr. Johann Scheuch hält Autor Robert Misik einen Impulsvortrag. Anschließend lesen Kinderbuchautorin Saskia Hödl und Schriftsteller Karl-Markus Gauß aus ihren aktuellen Werken. Dazu gibt es einen Bücherflohmarkt, Kinderschminken, Ballonmodellieren und einen Papierkunst-Workshop – ein Fest für die ganze Familie.
Anmeldung und alle Infos finden Sie hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.