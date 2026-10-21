Probezeit in der Lehre: Das ist wichtig

In der Probezeit können sowohl Lehrlinge als auch Lehrberechtigte feststellen, ob das Lehrverhältnis den gegenseitigen Erwartungen entspricht. Die Probezeit im Lehrverhältnis beträgt drei Monate. Besucht der Lehrling in dieser Zeit eine Berufsschule, zählen nur die ersten sechs Wochen der im Betrieb tatsächlich abgelegten Ausbildung als Probezeit. Die Zeit in der Berufsschule wird nicht mitgerechnet.