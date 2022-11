Rotes Kreuz betont: „Hilfe wird es immer geben“

Bange Minuten für Salzburger in Not am Montagabend. Der Notruf des Rettungsdienstes war ab circa 19.30 Uhr wegen eines Defekts nicht erreichbar. Betroffen war auch die Nummer der Bergrettung (140) und des ärztlichen Notdienstes (141). Statt Hilfe gab es auf diesen Leitungen nur ein Besetztzeichen. Feuerwehr und Polizei leiteten die Einsätze über hinterlegte Notfall-Nummern an die Disponenten der Rettungsleitstelle weiter. Diese konnten Rettungswagen und Notärzte zu jeder Zeit problemlos alarmieren. Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle machte sich während des Ausfalls auf den Weg in die Polizeileitstelle um bei lebensbedrohlichen Notfällen Erste-Hilfe-Anleitungen über das Telefon zu erteilen. Nach eineinhalb Stunden lösten Techniker von A1 das Problem provisorisch. Ein Hardwaredefekt hatte zu einem Softwarefehler geführt. Laut einer Schätzung waren insgesamt rund 100 Anrufer betroffen. Zu nennenswerten Verzögerungen soll es dabei nicht gekommen sein. In den meisten Fällen hätte die Verzögerung weniger als eine Minute betragen, ist die Leitstellen-Leitung des Roten Kreuzes überzeugt.