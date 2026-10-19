Feuerwehr muss Beifahrerin aus Unfall-Auto bergen

Bei einem Unfall auf der B159 in Imlau bei Werfen sind am Montagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 56-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Zwei Autos krachten am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der B159 in Imlau bei Werfen im Pongau zusammen. Eine 29-jährige Pongauerin war mit zwei Mitfahrern Richtung Werfen unterwegs, als gleichzeitig eine 40-jährige Frau von der Werfenwenger Landesstraße nach links Richtung Bischofshofen abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.
Die 56-jährige Beifahrerin im Wagen der 29-Jährigen konnte das Fahrzeug nicht selbst verlassen und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum geflogen. Auch die 29-Jährige wurde verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Alkohol war laut Tests bei beiden Lenkerinnen nicht im Spiel.
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