Feuerwehr muss Beifahrerin aus Unfall-Auto bergen

Die 56-jährige Beifahrerin im Wagen der 29-Jährigen konnte das Fahrzeug nicht selbst verlassen und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum geflogen. Auch die 29-Jährige wurde verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Alkohol war laut Tests bei beiden Lenkerinnen nicht im Spiel.