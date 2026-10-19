Alkolenker raste mit 152 km/h auf der Bundesstraße

Am späten Sonntagabend führte die Polizei in Dorfgastein (Pongau) Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der B 167, der Gasteiner Straße, erwischten die Beamten einen 31-jährigen Pongauer mit 152 km/h. Es war nicht das einzige Vergehen des Rasers ...
Auf dem Abschnitt im Gemeindegebiet von Dorfgastein gilt eine Beschränkung von 100 km/h. Der 31-Jährige war also deutlich zu schnell unterwegs. Zudem ergab der Alkotest 0,74 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Rund eine halbe Stunde später ging den Beamten der nächste Raser ins Netz. Ein 25-jähriger Pongauer war mit 154 km/h an derselben Stelle viel zu schnell unterwegs. Auch er musste den Führerschein abgeben, und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
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