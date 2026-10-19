Schwere Schäden an Wohnhaus nach Kellerbrand

Einsatz für die Floriani am Montagmorgen in Zell am See. In einem Wohnhaus ist es zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung gekommen. Nach ersten Informationen ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Auslöser dürfe ein defekter Trockner gewesen sein.
Da auch im Keller gelagerte Autoreifen Feuer fingen, kam es zu der starken Rauchentwicklung. In den Wohnungen hat sich der dunkle Rauch an den Wänden festgesetzt.
Insgesamt waren 41 Floriani der Feuerwehren Zell am See und Maishofen im Einsatz. Auch an der Landesstraße L247 kam es zu Verzögerungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.