Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?

Clubs sperren zu, Tanzflächen bleiben leer – und viele fragen sich: Geht die Jugend überhaupt noch fort? Oder stirbt das Nachtleben generell langsam aus? Das ist das Thema bei Tanja Pfaffeneder im „CLUB 3“ mit Verena Schneider – Gründerin „Shorty Forty“, Michael Gröss – U4-Clubchef, Stefan Ratzenberger – Sprecher der Nachtgastronomie. Jeden Dienstag ab 21:15 Uhr auf krone.tv!