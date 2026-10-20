Ball ins Stadion gekickt – jetzt ermittelt Polizei

Klub arbeitet mit Polizei zusammen

Wie Brentford mitteilte, habe man den Fall der Polizei übergeben. Man unterstütze die Behörden bei ihren Ermittlungen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gegebenenfalls eine Strafverfolgung nach sich ziehen könnten.