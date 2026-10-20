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Aufreger in England

Ball ins Stadion gekickt – jetzt ermittelt Polizei

Premier League
20.10.2026 11:57
Das Stadion des FC Brentford
Das Stadion des FC Brentford(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung in der Premier League: Ein von einem Hochhaus ins Stadion geschossener Rugbyball beim Spiel zwischen dem FC Brentford und dem FC Liverpool (1:2) beschäftigt die Polizei in England.

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Während der Partie am Samstag wurde der Ball unter Gelächter von einem Gebäude in der Nähe des Stadions in Richtung Spielfeld geschossen. Videos, die das zeigen, verbreiteten sich anschließend in sozialen Medien.

Klub arbeitet mit Polizei zusammen
Wie Brentford mitteilte, habe man den Fall der Polizei übergeben. Man unterstütze die Behörden bei ihren Ermittlungen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gegebenenfalls eine Strafverfolgung nach sich ziehen könnten.

Die Sicherheit von Fans, Mitarbeitern, Spielern und Offiziellen am Spieltag habe höchste Priorität, und der Verein werde alle Bemühungen unterstützen, um sicherzustellen, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in der Mitteilung.

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„Reds“ drehten Partie
Liverpool hatte das Spiel mit 2:1 gewonnen. Brentford war zwar ohne den am Knöchel verletzten Jannick Schuster in Führung gegangen. In Überzahl drehten die Gäste dann jedoch die Partie.

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