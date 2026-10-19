Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Herbstliche Ergebnisse | Kalter Winter

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Herbstliche Ergebnisse. Die Blätter haben zwar zu fallen begonnen, die Temperaturen aber bleiben tagsüber im zweistelligen Bereich, von Schnee noch längst keine Spur. Und doch könnte das bereits der Herbst gewesen sein. Meteorologisch zwar ganz sicher nicht. Da muss sich noch viel bewegen Richtung Winter. Aber politisch? Da hat ja bekanntlich der Bundeskanzler für die dreifärbige Regierung den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. Jetzt aber unken böse Zungen nach der sogenannten „Arbeitssitzung“ der Regierung am vergangenen Samstag, nach der erste Ergebnisse präsentiert oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, das könnte es dann auch schon wieder gewesen sein mit den herbstlichen Ergebnissen. Das reicht allerdings bei Weitem nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kalter Winter. Tatsächlich warten noch zahlreiche schwere Brocken, die teilweise wie die Wehrdienstverlängerung seit vielen Monaten verschoben werden, auf Erledigung. Andere von der Regierung verursachte Brocken wie die seit Anfang Oktober umgesetzte Paketsteuer erweisen sich in der Praxis als unverdaulich. Ein gemeinsames Rezept der drei Regierungsparteien zur Bewältigung fehlt jedoch. Man darf unterstellen: Idee, Rezept, vor allem aber die Kraft fehlt nicht nur bei der Bewältigung des Themas Paketsteuer. Schafft es die türkis-rot-pinke Regierung nicht, die vielen drängenden Fragen zu erledigen, dann ist sie wirklich erledigt. Dann könnte für diese Regierung ein kalter, trüber Winter beginnen.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
19.10.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Lederer und Co. greifen am Donnerstag zum Rotstift.
Die „Schicksalsjahre“
ORF will bis 2027 gut 30 Millionen Euro sparen
Weißstörche brechen im Spätsommer aus Europa auf, legen bis zu 11.000 Kilometer zurück und ...
Fallen tot vom Himmel
Unsere Störche kaltblütig im Libanon abgeschossen
Viele Freunde und Bekannte der beiden Todesopfer besuchen den Unglücksort in Nußdorf, bringen ...
Krone Plus Logo
Verheerender Unfall
Schule unter Schock: „Ihr Tod erschüttert alle“
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Frankreich brennt
Österreichs Politik warnt: „Keine Schülerproteste“
Die Armee vermeldete: „Der Einsatz war erfolgreich, die verwundete Person wurde gerettet!“
Ukraine-Krieg
Verletzter Soldat mit Drohne von Front gerettet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
108.516 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
104.160 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
90.357 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1458 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
873 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
862 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Die „Schicksalsjahre“
ORF will bis 2027 gut 30 Millionen Euro sparen
Frankreich brennt
Österreichs Politik warnt: „Keine Schülerproteste“
Krone Plus Logo
Landesrat lenkt ein
Musikschul-Budget: Jetzt werden Härtefälle geprüft
Regierungsbildung
Diese Frau soll Schweden vor Neuwahlen bewahren
Schwache Umfragen
Acht Tage vor Israel-Wahl: Gantz zieht sich zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf