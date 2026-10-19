Herbstliche Ergebnisse | Kalter Winter

Herbstliche Ergebnisse. Die Blätter haben zwar zu fallen begonnen, die Temperaturen aber bleiben tagsüber im zweistelligen Bereich, von Schnee noch längst keine Spur. Und doch könnte das bereits der Herbst gewesen sein. Meteorologisch zwar ganz sicher nicht. Da muss sich noch viel bewegen Richtung Winter. Aber politisch? Da hat ja bekanntlich der Bundeskanzler für die dreifärbige Regierung den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. Jetzt aber unken böse Zungen nach der sogenannten „Arbeitssitzung“ der Regierung am vergangenen Samstag, nach der erste Ergebnisse präsentiert oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, das könnte es dann auch schon wieder gewesen sein mit den herbstlichen Ergebnissen. Das reicht allerdings bei Weitem nicht.