Herbstliche Ergebnisse | Kalter Winter

Herbstliche Ergebnisse. Die Blätter haben zwar zu fallen begonnen, die Temperaturen aber bleiben tagsüber im zweistelligen Bereich, von Schnee noch längst keine Spur. Und doch könnte das bereits der Herbst gewesen sein. Meteorologisch zwar ganz sicher nicht. Da muss sich noch viel bewegen Richtung Winter. Aber politisch? Da hat ja bekanntlich der Bundeskanzler für die dreifärbige Regierung den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. Jetzt aber unken böse Zungen nach der sogenannten „Arbeitssitzung“ der Regierung am vergangenen Samstag, nach der erste Ergebnisse präsentiert oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, das könnte es dann auch schon wieder gewesen sein mit den herbstlichen Ergebnissen. Das reicht allerdings bei Weitem nicht.
Kalter Winter. Tatsächlich warten noch zahlreiche schwere Brocken, die teilweise wie die Wehrdienstverlängerung seit vielen Monaten verschoben werden, auf Erledigung. Andere von der Regierung verursachte Brocken wie die seit Anfang Oktober umgesetzte Paketsteuer erweisen sich in der Praxis als unverdaulich. Ein gemeinsames Rezept der drei Regierungsparteien zur Bewältigung fehlt jedoch. Man darf unterstellen: Idee, Rezept, vor allem aber die Kraft fehlt nicht nur bei der Bewältigung des Themas Paketsteuer. Schafft es die türkis-rot-pinke Regierung nicht, die vielen drängenden Fragen zu erledigen, dann ist sie wirklich erledigt. Dann könnte für diese Regierung ein kalter, trüber Winter beginnen.
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
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