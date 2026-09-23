Verkauf von Wohnungen ist zu Ende – Angst bleibt

Weiterhin Sorge um die Zukunft

Siedlungssprecher Hannes Winkler zeigt sich zufrieden mit dem Verkauf an die EGW. Denn diese kümmern sich schon seit 2006 verlässlich um die Hausverwaltung in seinem Wohnblock, der Robert-Stolz-Siedlung. Doch von Bewohnern anderer Siedlungen, insbesondere jener, die von der Firma rund um Investor Michael Tojner gekauft wurden, gibt es große Ängste und Unsicherheit. Auch deshalb, weil keine Behaltefrist der Wohnungen gesetzlich festgelegt wurde.