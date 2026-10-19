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Ski World Cup: Two races removed from the calendar!
Change to the women’s ski race calendar! The World Cup races scheduled for March 12 and 13, 2027, in Narvik, Norway, cannot take place. As the International Ski Federation (FIS) announced on Monday, the organizer must cancel both the downhill and the super-G.
The women’s Alpine World Cup races scheduled for March in Narvik, Norway—a World Championship host city—will not take place. As the FIS announced on Monday, the local organizing committee has decided to withdraw from hosting the competition. The decision was made following an assessment of the risks associated with completing the course in time for the women’s downhill and super-G races in March.
Too High a Risk
Although the local organizing committee stated that it would theoretically be possible to complete, test, commission, and approve the project in time, doing so would involve taking on considerable risk. According to FIS Race Director Peter Gerdol, this is something they “cannot afford” for a World Cup event. “The decision to cancel the World Cup races does not change our ambitions for the 2029 World Championships,” said Knut-Eirik Dybdal, CEO of the Norwegian organizing committee.
The location where the World Cup will be held instead is to be announced shortly.
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