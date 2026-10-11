Angeklagter trieb eigene Freundin in den Konkurs

Dass er selbst knapp bei Kasse war, räumt er ein. Trotzdem habe er geglaubt, die Schulden problemlos begleichen zu können. Schließlich sei er selbstständig. Warum trotz laufender Exekutionen kein Geld da war? Seine Ersparnisse habe er stets seiner Mutter in die Türkei geschickt. Außerdem habe er seiner Liebsten 1000 Euro für einen Spanienurlaub spendiert. Auch beim Goldschmuck im Wert von 7300 Euro gehen die Darstellungen auseinander. Laut Anklage brachte er ihn unter einem Vorwand an sich und verkaufte ihn. „Das waren Münzen, und zwar meine“, kontert er. Von einer verschwundenen Mietkaution über 3000 Euro will er ebenfalls nichts wissen.