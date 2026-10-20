ÖSV-Frauenteam sucht mehr Podestfahrerinnen

Zöchling sieht seine Athletinnen gut auf den Winter vorbereitet. „Auf unterschiedlichem Level, aber alle haben Schritte gemacht“, sagte er im APA-Gespräch. Und er sieht die Konkurrenzfähigkeit in allen Disziplinen gegeben. „Im Riesentorlauf haben wir mit Julia Scheib die amtierende Kugelgewinnerin. Im Slalom haben wir mit Kathi Truppe eine, die (vorigen Winter/Anm.) einmal Dritte war und eine grundsolide Saison abgeliefert hat, sie gehört zu denen, die vorne mitkämpfen können.“ Im Speed gab es mit Cornelia Hütter, Nina Ortlieb und Magdalena Egger sowie der mittlerweile zurückgetretenen Mirjam Pucher gleich mehrere Athletinnen, die in der Abfahrt aufs Podest gefahren waren.