Anspruch klar: Endlich wieder beste Ski-Nation!

Mit dem Ski-Weltcup startet am Samstag in Sölden auch das nächste Kapitel im Ländermatch Österreich gegen die Schweiz! Nach vier Jahren wollen die ÖSV-Asse heuer endlich den Nationencup und damit den Titel als beste Ski-Nation der Welt zurückerobern.
Mit einer Kappen-Kollektion „Ski-Nation Nr. 1“ kam der Schweizer Skiverband 2020 zum Weltcupstart nach Sölden. Swiss Ski provozierte damit die Österreicher, die zuvor 30 Jahre in Folge (1990 bis 2019) den Nationencup gewonnen hatten! Doch es sollte eine wahre „Wachablöse“ werden.
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