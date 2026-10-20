180 Video-Minuten warnen Kühbauer vor Sporting!

„Wir denken immer nur von Spiel zu Spiel.“ Mit diesem Credo war der LASK im Frühjahr zu Meistertitel und Cupsieg gestürmt. Die Spieler sollen diesen Tunnelblick noch immer möglichst beibehalten. Für die Trainer gilt das aber im aktuellen Bundesliga-, Cup- und Champions-League-Modus längst nicht mehr. Denn das Monsterprogramm mit neun Spielen in 28 Tagen zwingt Didi Kühbauer und sein Team dazu, nun weit(er) vorauszudenken. Rotation ist Pflicht, Planung und Belastungssteuerung sind damit noch viel wichtiger geworden.