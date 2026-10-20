Warum der Pleitegeier in NÖ immer mehr Beute macht

Millionen in den Sand gesetzt

Angestiegen ist auch die Höhe der Verbindlichkeiten bei den Insolvenzen in Niederösterreich. Denn die Summe der Passiva bei den Fällen der ersten neun Monate dieses Jahres wird auf bis zu 512 Millionen Euro geschätzt – das sind um rund 25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Allerdings: Die Fachleute beim KSV bestätigen, dass der Anstieg im Wesentlichen den Anfang September am Landesgericht Krems eröffneten Insolvenzverfahren dreier Gesellschaften der Waldviertler Pollmann-Gruppe geschuldet ist, deren Verbindlichkeiten bei rund 74 Millionen Euro liegen.