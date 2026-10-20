Mickels: „Plötzlich reagieren 10.000 Menschen“

Vom Viertliga-Kicker zum umjubelten Königsklasse-Helden! Stürmer Lance Mickels sorgte mit Sabah FK in der Champions League zuletzt für Furore, sprach mit der „Krone“ über den steilen Aufstieg mit 32 Jahren und das kurioses Slapstick-Tor, das in den sozialen Medien durch die Decke ging.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Eine Phrase, die häufig inflationär verwendet wird, sich aber auch nirgendwo so oft bestätigt wie beim runden Leder. Lance Mickels kann davon ein Lied singen, steckte in seiner Laufbahn lange in der vierten Liga fest. „Ich spielte sechs Jahre in Deutschland auf Halbprofi-Niveau, dachte schon ans Aufhören beziehungsweise darüber nach, was ich mache, wenn es mit dem Durchbruch nicht mehr klappt“, blickt der Stürmer im Gespräch mit der „Krone“ auf Stationen bei Nordhausen oder Aachen zurück. „Feuerwehrmann war eine Überlegung“, lacht Mickels.
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