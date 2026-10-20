Mickels: „Plötzlich reagieren 10.000 Menschen“

Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Eine Phrase, die häufig inflationär verwendet wird, sich aber auch nirgendwo so oft bestätigt wie beim runden Leder. Lance Mickels kann davon ein Lied singen, steckte in seiner Laufbahn lange in der vierten Liga fest. „Ich spielte sechs Jahre in Deutschland auf Halbprofi-Niveau, dachte schon ans Aufhören beziehungsweise darüber nach, was ich mache, wenn es mit dem Durchbruch nicht mehr klappt“, blickt der Stürmer im Gespräch mit der „Krone“ auf Stationen bei Nordhausen oder Aachen zurück. „Feuerwehrmann war eine Überlegung“, lacht Mickels.