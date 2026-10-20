Investor zieht gegen Stadt Innsbruck vor Gericht

Generationen von Nachtschwärmern und Kinofans ist es wohlbekannt, das Cineplexx-Gebäude am Innsbrucker Südring. Wie schon bei der Einfahrt in die Tiefgarage deutlich wird, ist der Kinotempel am Ende seiner Lebenszeit angelangt. Der Eigentümer, ein Wiener Immobilienentwickler, plant schon seit Längerem etwas Neues, Größeres: Ein Vier-Sterne-Hotel mit Spa- und Wellnessbereich und ein Medical-Center mit Seniorenwohnungen würden dem Investor vorschweben.