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Residenzplatz-Konzerte

Sänger Sting kommt im Juni 2027 nach Salzburg

Salzburg
19.10.2026 11:16
Altmeister Sting tritt am Residenzplatz auf
Altmeister Sting tritt am Residenzplatz auf(Bild: AP/Chris Young)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auch im kommenden Sommer verwandelt sich die Salzburger Innenstadt an zwei Abenden wieder zur Konzertbühne. Jetzt ist klar: Altmeister Sting tritt am 4. Juni am Residenzplatz auf – und bekommt dabei rot-weiß-rote Unterstützung. . .  

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Mit 17 Grammy-Awards und mehr als 100 Millionen verkauften Alben zählt der britische Musiker Sting zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Ob als Frontmann von The Police oder als Solokünstler: Mit Songs wie „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“ hat Sting Musikgeschichte geschrieben. Im Rahmen seiner „Sting 3.0“-Tour macht der Sänger am 4. Juni 2027 in Salzburg Station, tritt am Residenzplatz auf.  Austro-Sängerin Ina Regen spielt im Vorprogramm. 

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Bereits länger fix: Am 5. Juni 2027 entert das Austropop-Duo Seiler&Speer die Bühne in der Altstadt. Sie kommen samt Special Guest Josh und dem Salzburger Musiker Thomas Mulitzer zum Residenzplatz. 

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