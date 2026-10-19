Sänger Sting kommt im Juni 2027 nach Salzburg

Auch im kommenden Sommer verwandelt sich die Salzburger Innenstadt an zwei Abenden wieder zur Konzertbühne. Jetzt ist klar: Altmeister Sting tritt am 4. Juni am Residenzplatz auf – und bekommt dabei rot-weiß-rote Unterstützung. . .
Mit 17 Grammy-Awards und mehr als 100 Millionen verkauften Alben zählt der britische Musiker Sting zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Ob als Frontmann von The Police oder als Solokünstler: Mit Songs wie „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“ hat Sting Musikgeschichte geschrieben. Im Rahmen seiner „Sting 3.0“-Tour macht der Sänger am 4. Juni 2027 in Salzburg Station, tritt am Residenzplatz auf. Austro-Sängerin Ina Regen spielt im Vorprogramm.
Bereits länger fix: Am 5. Juni 2027 entert das Austropop-Duo Seiler&Speer die Bühne in der Altstadt. Sie kommen samt Special Guest Josh und dem Salzburger Musiker Thomas Mulitzer zum Residenzplatz.
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