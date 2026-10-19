Kletterer (50) blieb nach Absturz in Baum hängen

Einen 70-Meter-Absturz überlebte am Sonntag ein 50-jähriger Wiener in Lofer. Der Mann kam im Bereich des Notausstiegs des Klettersteigs „Wilde Gams“ zu Sturz. Nach dem Fall durch steiles Gelände blieb er schwer verletzt in einem Baum hängen.
„Er stürzte rund 60-70 Meter durch steiles und felsdurchsetztes Gelände und blieb bei einem Baum hängen“, sagt Einsatzleiter Martin Fernsebner von der Bergrettung Lofer. Zwei andere Klettersteiggeher alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Notarzt des Rettungshubschraubers Martin 6 versorgte den Schwerverletzten.
„Wir haben ihn anschließend seilgesichert mittels Universaltrage durch das schwierige Gelände abtransportiert“, so der Einsatzleiter. In Folge wurde er vom Rettungshubschrauber nach Salzburg gebracht. Im Einsatz standen 17 Bergretter aus Lofer, Mitglieder des Roten Kreuzes und das Rettungshubschrauberteam.
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