Eisbullen trennen sich von Trainer Alan Letang

Denn Salzburg und Trainer Alan Letang gehen ab sofort getrennte Wege. Das gaben die Mozartstädter am Montag bekannt. Damit geht die Zeit des Kanadiers an der Salzach nach 150 Tagen seit seiner Ernennung wieder zu Ende – die kürzeste Zeit eines Übungsleiters bei den Bulls (ausgenommen Andreas Brucker als Interimstrainer). Der 51-Jährige stand gerade einmal in elf Liga- sowie sechs Champions Hockey League-Partien an der Bande.