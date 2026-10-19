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Reißleine gezogen

Eisbullen trennen sich von Trainer Alan Letang

Sport
19.10.2026 12:03
In Salzburg schon wieder Geschichte: Alan Letang.
In Salzburg schon wieder Geschichte: Alan Letang.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Das 0:6 gegen die Black Wings Linz vergangenen Freitag brachte das Fass scheinbar zum Überlaufen. Nach nur elf Spielen in der ICE Hockey League trennt sich Salzburg von Cheftrainer Alan Letang. Der Kanadier war gerade einmal vier Monate und 27 Tage im Amt. Den Nachfolger hat man bereits gefunden

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Gerade einmal 13 Punkte aus elf Spielen, die Eisbullen finden sich im Tabellenkeller der ICE Hockey League wieder. Nun scheint der ehemalige Serienmeister einen Schuldigen gefunden zu haben.

Denn Salzburg und Trainer Alan Letang gehen ab sofort getrennte Wege. Das gaben die Mozartstädter am Montag bekannt. Damit geht die Zeit des Kanadiers an der Salzach nach 150 Tagen seit seiner Ernennung wieder zu Ende – die kürzeste Zeit eines Übungsleiters bei den Bulls (ausgenommen Andreas Brucker als Interimstrainer). Der 51-Jährige stand gerade einmal in elf Liga- sowie sechs Champions Hockey League-Partien an der Bande.

Neben Letang und müssen auch die Co-Trainer Jason Morgan und Adam Maglio das Feld räumen. „Die gezeigten Leistungen im bisherigen Saisonverlauf entsprechen nicht unserer Vorstellung. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Veränderung vorzunehmen. Wir sind allen drei Trainern für ihren gezeigten Einsatz sehr dankbar und wünschen ihnen für die Zukunft das Allerbeste“, erklärte Bulls-Sportmanager Helmut Schlögl.

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Die Nachfolge ist bereits geklärt, der Finne Teemu Levijoki, der bisher die Juniors in der Alps Hockey League trainierte, übernimmt an der Bande.

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