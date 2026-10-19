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Saisonaus! „Das war wie ein Schock für mich“

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.10.2026 11:00
Leonie Gerl muss die Saison frühzeitig beenden.
Leonie Gerl muss die Saison frühzeitig beenden.(Bild: Manfred Bredl)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Freude bei den Volleyball-Damen des PSVBG Salzburg war groß, als am Samstag gegen Bisamberg/Hollabrunn der erste Sieg seit dem Mega-Umbruch gelang. Bitter: Spielerin Leonie Gerl kann die Saison bereits zu den Akten legen.

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Die Zweitliga-Volleyballerinnen des PSVBG Salzburg feierten am Samstag den ersten Sieg seit dem Mega-Umbruch und freiwilligen Abstieg in die zweite Liga. Gegen Bisamberg/Hollabrunn 2 setzten sich die Damen von Trainerin Ingrida Schweiger mit 3:2 durch. „Ich könnte nicht stolzer auf die Mannschaft sein, so wie sie aufgetreten ist“, sagte Obfrau und Spielerin Julia Ljubic, die auf eine große Siegesfeier verzichten musste. Schon 23 Stunden später stand in Feldkirch ein schweres Cup-Duell an. Die Salzburgerinnen gewannen am Ende mit 3:2. 

Unter der Woche gab es für die Mozartstädterinnen aber eine bittere Nachricht. Für Diagonal-Angreiferin Leonie Gerl ist die Saison aufgrund einer Horror-Verletzung bereits frühzeitig beendet. Der Diagnose? Kreuzbandriss!

Zitat Icon

Ich könnte nicht stolzer auf die Mannschaft sein, so wie sie aufgetreten ist

Obfrau Julia Ljubic

Bild: PSVBG Salzburg

Diesen hat sich die Salzburgerin bereits bei der 0:3-Niederlage zum Ligaauftakt in Oberndorf zugezogen. Weil sie jedoch normal gehen konnte und sich auch die Schmerzen in Grenzen hielten, wurde vorerst jedoch nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. „Zuerst wurde nur eine Außenbandverletzung vermutet. Ein MRI hat dann aber gezeigt, dass es das Kreuzband erwischt hat. Das war wirklich wie ein Schock für mich, weil ich so lange auf die Saison hintrainiert habe“, haderte die 21-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.

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Salzburger Volleyballerin muss operiert werden
Für Gerl ist es die erste schwere Verletzung in ihrer Laufbahn. In den kommenden Monaten geht es für die haupberufliche Kindergärtnerin um eine sorgfältige Genesung. „Meine erste Frage an den Arzt war, wie schnell ich wieder zurückkommen kann. Wir wollen in der Genesung aber alles richtig machen. Deshalb ist eine Operation unumgänglich. Wo diese stattfindet, ist noch nicht sicher“, schilderte die Volleyballerin, die bei den Trainings und Partien der PSVBG-Damen unterstützend mitfiebert. 

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