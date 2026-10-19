Saisonaus! „Das war wie ein Schock für mich“

Diesen hat sich die Salzburgerin bereits bei der 0:3-Niederlage zum Ligaauftakt in Oberndorf zugezogen. Weil sie jedoch normal gehen konnte und sich auch die Schmerzen in Grenzen hielten, wurde vorerst jedoch nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. „Zuerst wurde nur eine Außenbandverletzung vermutet. Ein MRI hat dann aber gezeigt, dass es das Kreuzband erwischt hat. Das war wirklich wie ein Schock für mich, weil ich so lange auf die Saison hintrainiert habe“, haderte die 21-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.