Offensiv hinken die Salzburger Teams hinterher

Verteidiger als Stürmer?

Wie so oft haben auch die Seekirchener aktuell mit den typischen Problemen zu kämpfen: Es werden Chancen kreiert, aber nicht verwertet. „Uns fehlt diese Entschlossenheit, der letzte Wille. Daran müssen wir arbeiten.“ Beim 0:2 gegen Hallein habe sein Team laut eigener Aussage „drei hundertprozentige Chancen gehabt. Der Tormann von Hallein (Alexander Hillebrand, Anm.) hat das überragend gemacht, wir haben ihn aber auch angeschossen.“ Die Dreierkette um Kapitän Felix Eliasch funktioniere aber gut. „Die drei (Wechselberger, Sickinger und Eliasch, Anm.) bringen immer Leistung. Vielleicht sollte ich Felix als Stürmer spielen lassen“, scherzte Jonjic.