Classic Expo ging mit neuem Rekord über die Bühne

Drei Tage, 25.000 Besucher, mehr als 230 Fahrzeuge bei der Oldtimer-Auktion: Die Classic Expo zog nach am Sonntag eine positive Bilanz über das heurige Messegeschehen in Salzburg. Neben dem legendären Lauda-Mercedes kamen dabei auch wesentlich teurere Fahrzeuge unter den Hammer...
Mit zahlreichen Händlern aus ganz Europa teilten sich einige private Anbieter die knapp 45.000 Quadratmeter Fläche im Salzburger Messezentrum. Clubs, Vereine und ein umfangreicher Teilemarkt rundeten das Angebot ab. Zudem gab es heuer gleich mehrere Sonderschauen.
So feierte etwa Porsche Motorsport sein 75-Jahr-Jubiläum und Porsche-Diesel seinen 70er. Einiges zu sehen gab es auch zu 90 Jahren Fiat 500 Topolino, 140 Jahren Mercedes Benz und zu US-amerikanischen Muscle Cars.
Die Oldtimer-Auktion brachte heuer einen neuen Rekord ein. Dabei kamen mehr als 230 Fahrzeuge unter den Hammer. Neben einer Mercedes C-Klasse, die einst Niki Lauda gehörte – die „Krone“ berichtete – zählten zwei weitere Autos zu den absoluten Highlights: Ein Maserati Bora 4900 von 1975, der um 94.300 Euro den Besitzer wechselte und ein Denzel 1300 Serien Super von 1957, der 126.500 Euro einbrachte.
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