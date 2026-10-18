Classic Expo ging mit neuem Rekord über die Bühne

Die Oldtimer-Auktion brachte heuer einen neuen Rekord ein. Dabei kamen mehr als 230 Fahrzeuge unter den Hammer. Neben einer Mercedes C-Klasse, die einst Niki Lauda gehörte – die „Krone“ berichtete – zählten zwei weitere Autos zu den absoluten Highlights: Ein Maserati Bora 4900 von 1975, der um 94.300 Euro den Besitzer wechselte und ein Denzel 1300 Serien Super von 1957, der 126.500 Euro einbrachte.