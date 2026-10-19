Video: Traumvorlage & Traumfreistoß von Lindström

Drei Tage nach der 0:4-Abfuhr gegen den AC Milan ist Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Am Sonntag besiegten die Bullen zuhause Altach mit 3:0 (1:0). Jesper Lindstrøm überzeugte mit einer Traumvorlage zum 1:0 und einem Traumfreistoß zum 2:0. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).