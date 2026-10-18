Internet-Star kaufte Familienauto von Niki Lauda

„Ich hab mir das Auto nur kurz angeschaut und dann gedacht: Es wär schon echt witzig, wenn ich es mir holen würde.“ Der Kitzbüheler Otto Winkler gab sich spontan – und ist jetzt neuer Besitzer eines dunkelblauen Mercedes. „Eigentlich ist er eine richtige Kraxn“, lachte Winkler. Warum er für den ramponierten Mercedes bei einer Auktion im Rahmen des „Classic Expo“ am Samstag im Salzburger Messezentrum dennoch 5600 Euro hingeblättert hat? Der Familien-Wagen gehörte zwei Jahre lang der Sportlegende Niki Lauda.