Internet-Star kaufte Familienauto von Niki Lauda

Im Salzburger Messezentrum kam das frühere Familienauto der rot-weiß-roten Sportlegende Niki Lauda unter den Hammer. Ein bekannter Influencer sicherte sich den arg ramponierten Mercedes. „Ein spontaner Spaß“, lacht der Tiroler Otto Winter. Was er nun damit wohl vorhat?
„Ich hab mir das Auto nur kurz angeschaut und dann gedacht: Es wär schon echt witzig, wenn ich es mir holen würde.“ Der Kitzbüheler Otto Winkler gab sich spontan – und ist jetzt neuer Besitzer eines dunkelblauen Mercedes. „Eigentlich ist er eine richtige Kraxn“, lachte Winkler. Warum er für den ramponierten Mercedes bei einer Auktion im Rahmen des „Classic Expo“ am Samstag im Salzburger Messezentrum dennoch 5600 Euro hingeblättert hat? Der Familien-Wagen gehörte zwei Jahre lang der Sportlegende Niki Lauda.
Auto stand auf niederösterreichischem Bauernhof
Der dreimalige Formel-1-Weltmeister meldete den Mercedes im September 1999 in Wien an. 2001 verkaufte er das Auto, das danach immer wieder seine Besitzer wechselte. Zuletzt stand der Mercedes auf einem niederösterreichischen Bauernhof, war nicht mehr angemeldet.
Der Besitzer wandte sich an das Auktionshaus „Humer & Granner“, wollte allerdings ein ganz anderes Auto verkaufen. „Er hat mir aber aus Versehen die Papiere von dem Mercedes gegeben. Ich habe sie durchgeblättert – und plötzlich tauchte der Name von Niki Lauda auf“, meinte Auktionator Wolfgang Humer gegenüber der „Krone“ im Vorfeld der Versteigerung.
Insgesamt gab es bei der Auktion mehr als 200 Autos verschiedenster Hersteller zu ergattern. Die Versteigerung im Messezentrum lief bis in die Abendstunden.
Was Otto Winter – er ist als „OG Schaefchen“ erfolgreicher Influencer und Internet-Star – mit dem früheren Familienauto von Niki Lauda wohl jetzt macht? „Erst einmal gut pflegen!“
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