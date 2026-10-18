Die Talfahrt der Eisbullen nimmt kein Ende

Nach elf Ligaspielen steht fest: Der erhoffte Aufschwung nach dem Viertelfinal-Aus 2025/26 blieb aus, die Talfahrt geht unaufhaltsam weiter. Sonntag haben die Eisbullen spielfrei und können sich bis Mittwoch (da wartet mit Ljubljana der nächste starke Gegner) überlegen, wie sie wieder konkurrenzfähig werden wollen. Trainer Alan Letang, der im Sommer übernahm und eine Pleite nach der anderen zu verantworten hat, meinte: „Das Wichtigste ist sich mental zu erholen. Wir müssen aneinander glauben, uns gegenseitig helfen. Wir müssen arbeiten, als Mannschaft zusammenhalten.“