Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleite nach Pleite

Die Talfahrt der Eisbullen nimmt kein Ende

Sport
18.10.2026 12:30
Wie lange darf Alan Letang dem EC Red Bull Salzburg noch als Trainer vorstehen?
Wie lange darf Alan Letang dem EC Red Bull Salzburg noch als Trainer vorstehen?(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Eisbullen-Express rollt weiter unaufhaltsam nach unten. Bis Mittwoch können sich Salzburger nun einen neuen Plan überlegen. Mit Ljubljana wartet dann der nächste starke Gegner. Trainer Alan Letang hat indes nur Durchhalteparolen zu bieten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie tief können die Eisbullen noch fallen? Diese Frage muss man sich in der aktuellen Situation stellen. Tabellarisch geht nicht mehr viel. Nur das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Vorarlberg liegt hinter dem Krisenklub. Statt Meisterkampf heißt die neue Realität in Salzburg unteres Mittelfeld. „Es passt im Moment einfach gar nichts zusammen“, sagte ein ratloser Peter Schneider nach dem 0:6 gegen Linz, der nächsten Blamage.

Zitat Icon

Das Wichtigste ist sich mental zu erholen. Wir müssen aneinander glauben, uns gegenseitig helfen.

Salzburg-Trainer Alan Letang

Nach elf Ligaspielen steht fest: Der erhoffte Aufschwung nach dem Viertelfinal-Aus 2025/26 blieb aus, die Talfahrt geht unaufhaltsam weiter. Sonntag haben die Eisbullen spielfrei und können sich bis Mittwoch (da wartet mit Ljubljana der nächste starke Gegner) überlegen, wie sie wieder konkurrenzfähig werden wollen. Trainer Alan Letang, der im Sommer übernahm und eine Pleite nach der anderen zu verantworten hat, meinte: „Das Wichtigste ist sich mental zu erholen. Wir müssen aneinander glauben, uns gegenseitig helfen. Wir müssen arbeiten, als Mannschaft zusammenhalten.“

Lesen Sie auch:
Die Eisbullen (re. Nissner, daneben Auer) schlitterten gegen Linz in ein Debakel.
Viel zu harmlos
Für die Eisbullen setzte es die nächste Blamage
16.10.2026
Sport Tv Logo
Nach Holding-Rückzug
Weg aus Graz? Meister droht der Stadt mit Auszug!
16.10.2026
Caps-Crack Schnetzer
Der Warmduscher mit dem Kaktus-Tattoo
17.10.2026

Klassische Durchhalteparolen eben. Doch mit solchen Resultaten kann sich kein Cheftrainer der Welt, schon gar nicht bei einem Klub mit Meisteranspruch, lange halten . . .

ICE Hockey League: Milano – Fehervar 3:4 n. V. (1:0, 0:1, 2:2). 1:0 (9.) Colle, 1:1 (37.) Farren, 2:1 (44.) Pietroniro, 2:2 (46.) Cheek, 2:3 (54.) Erdely, 3:3 (60.) Grant, 3:4 (62.) Cheek. – Sonntag: VSV – Pustertal (13.30), Ferencváros – KAC (15.30), Milano – Fehervar (17), Innsbruck – Ljubljana (17.30), Bozen – Linz (18).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
18.10.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
99.838 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
87.127 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
81.771 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
830 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
700 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
686 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf