Traumhochzeit im Lager der ÖSV-Skispringer

„Ja, ich will!“ Ex-Skispringer und Olympiamedaillengewinner Manuel Fettner und Lisa Eder, die künftig als Lisa Fettner antreten wird, liefen am Wochenende in den Hafen der Ehe ein. Zahlreiche rot-weiß-rote Adler waren bei der Trauung mit dabei.
Sie haben‘s getan!
Österreichs beste Skispringerin Lisa Eder und ihr Partner Manuel Fettner heirateten am Wochenende in Leogang, der Heimat der 25-Jährigen.
Der 41-Jährige hing die Skisprungskier nach der vergangenen Saison an den Nagel, fungiert inzwischen aber als Trainer seiner Ehefrau.
Mit dabei waren auch zahlreiche Super-Adler aus dem heimischen Team. So ließen sich Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Markus Müller die Trauung nicht entgehen.
Die Braut, die in ihrer bisherigen Springerkarriere 16 Mal am Einzelpodest im Weltcup stand, davon zweimal ganz oben, wird künftig unter dem Namen Lisa Fettner antreten.
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