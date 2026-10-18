Zwei Schwerverletzte bei Brand in Nachtclub

Ein Brand in einem Nachtclub in Aigelsbrunn bei Straßwalchen (Salzburg) hat am Sonntagvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei Menschen wurden schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Mehrere Feuerwehren rückten aus, Atemschutztrupps gingen ins Gebäude vor.
Ein Brand in einem Nachtclub in Aigelsbrunn bei Straßwalchen im Flachgau hat am Sonntagvormittag drei Verletzte gefordert. Gegen 9.13 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, nachdem im ersten Obergeschoß Feuer ausgebrochen war. Schon auf der Anfahrt rüsteten sich Atemschutztrupps aus.
Vor Ort gingen Einsatzkräfte ins Gebäude, während gleichzeitig von außen gelöscht wurde. Über die Drehleiter kontrollierte die Feuerwehr den Dachbereich mit einer Wärmebildkamera.
Löschwasser kam aus einem nahegelegenen Teich. Das Rote Kreuz versorgte drei Menschen: Zwei wurden schwer, eine weitere Person leicht verletzt.
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