Zwei Schwerverletzte bei Brand in Nachtclub

Ein Brand in einem Nachtclub in Aigelsbrunn bei Straßwalchen im Flachgau hat am Sonntagvormittag drei Verletzte gefordert. Gegen 9.13 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, nachdem im ersten Obergeschoß Feuer ausgebrochen war. Schon auf der Anfahrt rüsteten sich Atemschutztrupps aus.