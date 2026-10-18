Feuerwehren brachten Nutzwasser auf Schutzhütte

Was tun, wenn in den Bergen das Wasser ausgeht? Im Pongau haben sich am Samstag gleich zwei Feuerwehren auf den Weg zur Söldenhütte im Werfenwenger Gemeindegebiet gemacht, um die Zisternen für Nutzwasser aufzufüllen. Die Hütte selbst liegt auf 1526 Metern Seehöhe – und kann mit schweren Fahrzeugen nicht erreicht werden.