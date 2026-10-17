Angriff in Seniorenheim: Verdächtiger im Rollstuhl

Demnach war die Cafeteria des Heims ein Tatort. Der mutmaßliche Täter ist ein 72 Jahre alter Bewohner, der im Rollstuhl sitzt. Sein Motiv und in welcher Beziehung er zu den drei Frauen stand, war zunächst unklar. Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass sich der 72-Jährige gemobbt gefühlt habe und sich an seinen Mitbewohnerinnen rächen wollte. Das bestätigten zunächst weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden, hieß es.