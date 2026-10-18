Star-Goalie musste nach Horror-Crash unters Messer

Nach dem Horror-Crash beim 2:0-Sieg des FC Chelsea gegen den FC Everton hat Emiliano Martinez ein Foto veröffentlicht, das den Star-Goalie im Krankenhausbett zeigt. Der Schlussmann musste operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.
Bei einem Zweikampf in der zweiten Spielhälfte krachte der Schlussmann des FC Cheslea mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite zusammen. Der Keeper blieb benommen am Boden liegen.
Das Spiel war minutenlang unterbrochen. Der Goalie musste mit einer Sauerstoffmaske versorgt und anschließend mit einer Trage abtransportiert werden.
Martinez konnte seine Arme bewegen und wurde mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung direkt ins Krankenhaus gebracht. Jetzt meldet sich der Weltmeister von 2022 zu Wort und verrät, dass er sogar operiert werden musste.
Das Wichtigste ist, dass …“
„Danke an alle für die Nachrichten, die Operation ist gut verlaufen. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben – und zwar zu null“, schreibt Martinez zu dem Bild aus dem Spital. Zudem kündigt er an, „in ein paar Wochen“ wieder zurück zu sein.
Seine Fans sind jedenfalls erleichtert – nach den Horror-Bildern vom Samstagnachmittag herrschten große Sorgen um den Kult-Torwart.
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