Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nächster Rücktritt

SPÖ-Funktionärin rechnet mit ihrer Fraktion ab

Kärnten
18.10.2026 07:00
In einigen roten Ortsparteien rumort es ordentlich.
In einigen roten Ortsparteien rumort es ordentlich.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Kurz vor den Gemeinderatswahlen rumort es in einigen roten Parteigremien ordentlich. Langjährige Parteimitglieder wenden sich von den Sozialdemokraten ab und sprechen von „persönlichen Erniedrigungen und Ausgrenzung“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einigkeit – eine essenzielle Bedingung für einen erfolgreichen Wahlkampf. Doch genau diese dürfte nur wenige Monate vor den Gemeinderatswahlen bei einigen SP-Ortsparteien fehlen. Denn während man alleine in Spittal drei Abgänge bei den Sozialdemokraten verzeichnen musste, schmeißt auch in Velden neben Gerd Kurath eine erfahrene Gemeindepolitikerin ihr Amt hin. „Ich werde nicht mehr bei der Gemeinderatswahl 2027 kandidieren“, erklärt Birgit Fischer gegenüber der „Krone“.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
18.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Top 3
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Nächster Rücktritt
SPÖ-Funktionärin rechnet mit ihrer Fraktion ab
Starauflauf in Kärnten
Larissa Marolt zeigt eine neue Facette von sich
Bundesliga im Ticker
WAC gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Vor Weltcup-Debüt
Endlich! ÖSV-Talent beendet eine Technik-Flaute
Erinnerungen erhalten
Film, Foto, Ton sichern: Geschichte konservieren
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine