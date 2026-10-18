SPÖ-Funktionärin rechnet mit ihrer Fraktion ab

Einigkeit – eine essenzielle Bedingung für einen erfolgreichen Wahlkampf. Doch genau diese dürfte nur wenige Monate vor den Gemeinderatswahlen bei einigen SP-Ortsparteien fehlen. Denn während man alleine in Spittal drei Abgänge bei den Sozialdemokraten verzeichnen musste, schmeißt auch in Velden neben Gerd Kurath eine erfahrene Gemeindepolitikerin ihr Amt hin. „Ich werde nicht mehr bei der Gemeinderatswahl 2027 kandidieren“, erklärt Birgit Fischer gegenüber der „Krone“.