„Wir schicken unsere Patientinnen nach Salzburg“

Ihre Assistentinnen kümmern sich um die Vereinbarung von Terminen ihrer Patientinnen für Nackenfaltentest und Organscreening. „Sie telefonieren sich dumm und dämlich, wie man so schön sagt. Daher stammen unsere Infos aus erster Hand“, bekräftigt sie, „jene Fachärzte, die diese Leistungen anbieten, arbeiten höchst professionell und sind sehr gut. Aber sie haben einfach keine Kapazitäten mehr frei. Es nützt auch gar nichts, wenn man bereit ist, eine große Summe für diese Untersuchungen zu bezahlen“.