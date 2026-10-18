Polizeischülerinnen: Anklagen nach fiesen Intrigen

Eine Intrige unter drei steirischen Polizeischülerinnen hat eine unerwartete Wende genommen: Weil eine 22-jährige angehende Beamtin im August 2025 eine Polizistin per Telefon bedroht haben soll, landete sie im Juni diesen Jahres vor dem Strafrichter. Nach einem Telefonat warf die Beamtin der 22-Jährigen vor, sie mit den Worten bedroht zu haben, ihr Freund werde sie schlagen, wenn sie sich weiterhin in ihr Leben einmischen sollte. Eine weitere Polizistin bestätigte diese vermeintliche Drohung.