Los Angeles: Bereits 10.000 Gebäude zerstört

Biden: „Schlimmste Feuer in Kaliforniens Geschichte“

US-Präsident Joe Biden sagte, nachdem er am Donnerstagabend (Ortszeit) über die Lage unterrichtet worden war, dass bisher bereits 360.000 Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht worden seien. Er bezeichnete die Feuer als „die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens“.