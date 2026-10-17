Überraschende Baby-News: Freude nach Herz-Drama

Eriksen hatte im Juni 2021 für einen der dramatischsten Momente im Fußball gesorgt. Während des EM-Gruppenspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen brach er in der 43. Spielminute leblos auf dem Rasen zusammen und musste noch im Stadion wiederbelebt werden. Nach diesem Vorfall wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.