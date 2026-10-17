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Überraschende Baby-News: Freude nach Herz-Drama

Fußball International
17.10.2026 14:19
Christian Eriksen ist erneut Vater geworden.
Christian Eriksen ist erneut Vater geworden.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/chriseriksen8, AP/Matthias Schrader)
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Von krone Sport

Wunderschöne Nachrichten von Christian Eriksen: Der einstige Fußballstar aus Dänemark ist erneut Vater geworden!

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Auf seinem Instagram-Account postete der 34-Jährige ein Foto seiner Frau und seiner nun drei Kinder. Zu dem Bild schrieb er „Family of 5“ (Eine Familie von fünf) – und setzte ein rotes Herz dahinter. Die Schwangerschaft hielt das Paar bis zur Geburt weitgehend geheim.

Eriksen hatte im Juni 2021 für einen der dramatischsten Momente im Fußball gesorgt. Während des EM-Gruppenspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen brach er in der 43. Spielminute leblos auf dem Rasen zusammen und musste noch im Stadion wiederbelebt werden. Nach diesem Vorfall wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.

Christian Eriksen brach im Juni 2021 bei der EM zusammen.
Christian Eriksen brach im Juni 2021 bei der EM zusammen.(Bild: AFP/WOLFGANG RATTAY)

Zweiter Zusammenbruch im Juni 2026
Im Juni dieses Jahres kam es während eines Testspiels gegen die Ukraine in Odense zu einem erneuten Zusammenbruch. In der Folge entschied sich Eriksen, seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Absteiger aus Wolfsburg aufzulösen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.

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Eriksen wurde in seiner Heimat in der Jugend von Odense BK ausgebildet. Es folgten Stationen bei Ajax Amsterdam, den Tottenham Hotspur, Inter Mailand, beim FC Brentford, Manchester United und schließlich beim VfL Wolfsburg. Für das dänische Nationalteam bestritt er als Rekordspieler 151 Einsätze, in denen er 46 Treffer erzielte.

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