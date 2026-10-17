Überraschende Baby-News: Freude nach Herz-Drama

Wunderschöne Nachrichten von Christian Eriksen: Der einstige Fußballstar aus Dänemark ist erneut Vater geworden!
Auf seinem Instagram-Account postete der 34-Jährige ein Foto seiner Frau und seiner nun drei Kinder. Zu dem Bild schrieb er „Family of 5“ (Eine Familie von fünf) – und setzte ein rotes Herz dahinter. Die Schwangerschaft hielt das Paar bis zur Geburt weitgehend geheim.
Eriksen hatte im Juni 2021 für einen der dramatischsten Momente im Fußball gesorgt. Während des EM-Gruppenspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen brach er in der 43. Spielminute leblos auf dem Rasen zusammen und musste noch im Stadion wiederbelebt werden. Nach diesem Vorfall wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.
Zweiter Zusammenbruch im Juni 2026
Im Juni dieses Jahres kam es während eines Testspiels gegen die Ukraine in Odense zu einem erneuten Zusammenbruch. In der Folge entschied sich Eriksen, seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Absteiger aus Wolfsburg aufzulösen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.
Eriksen wurde in seiner Heimat in der Jugend von Odense BK ausgebildet. Es folgten Stationen bei Ajax Amsterdam, den Tottenham Hotspur, Inter Mailand, beim FC Brentford, Manchester United und schließlich beim VfL Wolfsburg. Für das dänische Nationalteam bestritt er als Rekordspieler 151 Einsätze, in denen er 46 Treffer erzielte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.